Pertini: piante e fiori, weekend con "Fiorissima"

OVADA - Si terrà sabato e domenica prossimi, 6 e 7 giugno, al parco Pertini di Ovada la sesta edizione di “Fiorissima”, la manifestazione florovivaistica organizzata dall’associazione “Gardening in collina” che raccoglie un gran numero di espositori del settore provenienti dal nord Italia. Quest'anno sono attesi più di quaranta stand, fra specialisti dei "Vivai", delle "Tipicità" e degli "Arredi - ceramiche e terrecotte - servizi per il verde". Ingresso a 3 euro (i bambini sino ai 14 anni possono entrare gratis), sarà possibile accedere al polmone verde della città fra le ore 10 e le 20 (nella giornata di sabato) e fra le 9 e le 19 (domenica). La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito dell'evento, www.fiorissima.it.