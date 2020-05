Gambetta celebra vent'anni di "Acoustic Night"

OVADA - Una serata per celebrare l'Acoustic Night, l'iniziativa creata vent'anni fa da Beppe Gambetta che ogni anno raduna a Genova molti nomi di fama internazionale nel panorama della musica country e in particolare della chitarra acustica. Sarà possibile seguirla anche a Ovada, in streaming, attraverso il sito di Primocanale, emittente genovese che la trasmetterà. L'artista genovese presenterà alcuni brani di "Where the wind blows / Dove tia o vento", l'album pubblicato da poco per l'etichetta Borealis Records. «Quest'anno - spiega Gambetta - non è stato possibile realizzare lo spettacolo a teatro. Avevamo pronta una edizione molto intensa di celebrazione ed abbiamo deciso almeno di celebrare le edizioni precedenti con un bel videoclip che ripercorresse momenti meravigliosi delle passate edizioni e ringraziasse tutti gli artisti e collaboratori. È stato complicato comprimere circa ottanta personaggi e tanta storia in soli sei minuti, ma ci siamo riusciti e anche questo video è abbastanza emozionante ed è molto importante che circoli in questo momento per alimentare la memoria di tanto lavoro». Alla serata su Primocanale parteciperà anche il Direttore del Teatro Nazionale Davide Livermore. «Nel corso della serata - conclude Gambetta - ci collegheremo con gli artisti che avrebbero dovuto partecipare».

Il link del video di celebrazione di Acoustic Night: https://youtu.be/8QFrwuQmpW8