"Iva sospesa per marzo e aprile anche per imprese, attività e professionisti alessandrini"

ROMA - "Gli esercenti, le imprese e i liberi professionisti che hanno sede legale o operativa ad Alessandria e Asti potranno sospendere il pagamento dell’Iva per i mesi di marzo e aprile, se in questi due mesi di lockdown hanno registrato una diminuzione del fatturato di almeno un terzo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno": a comunicarlo, pochi minuti fa, i deputati leghisti Riccardo Molinari (capogruppo), Andrea Giaccone, Rossana Boldi e Lino Pettazzi.

"E’ stato approvato un emendamento al Dl Liquidità sottoscritto dalla Lega e da Forza Italia - aggiungono - che mira a dare respiro alle tante attività costrette alla chiusura. Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto, perché siamo riusciti a far aggiungere al testo originario del governo, che prevede questa misura per Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, anche Alessandria e Asti. Occorrono aiuti concreti come questo per far ripartire le nostre attività che sono il motore del nostro Paese".