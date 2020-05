Tutto l'Ovadese nel rinnovato sito dello Iat

OVADA - Una porta virtuale di tutto l'Ovadese, un messaggio che contiene un forte indirizzo che guarda allo sviluppo di un progetto condiviso con Acqui e Casale con il denominatore comune del Monferrato. E' on line da qualche ora visitovada.com, il restyling del vecchio sito dello Iat di Ovada, tutte le informazioni su itinerari, strutture ricettive e ristorazione, un maggior numero di storie e suggestione per vivere a pieno il territorio. L'operazione è stata coordinata dall'Enoteca Regionale, che l'ha anche finanziata; il sito è stato realizzato da At Media e si avvale delle illustrazioni di Lele Gastini, illustratore e graphic designer alessandrino. "Tra i contenuti - spiega Marco Lanza, assessore alle Attività Produttive del Comune di Ovada - anche una pagina specifica dedicata ai sedici comuni del nostro territorio. Uno modo per valorizzare l'area nel suo complesso grazie a testi e immagini con contributi che saranno aggiornati continuamente".