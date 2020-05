Acqui-Genova: da lunedì cinque corse in più

OVADA - Ci sono anche cinque collegamenti effettuati dai convogli sull'Acqui-Genova fra le 61 corse che, a partire da lunedì 18 maggio, torneranno attive sulla rete regionale della Liguria. L'annuncio è stato dato pochi minuti fa dall'assessore regionale ligure ai Trasporti, Gianni Berrino, che ha parlato di "passo importante verso il ripristino dell'offerta regionale esistente prima della pandemia. Ovviamente è necessario che i passeggeri rispettino le regole di sicurezza e seguano le indicazioni degli appositi cartelli presenti sui treni. La situazione, che in queste prime due settimane di 'Fase 2' non ha evidenziato problemi, resta comunque monitorata e siamo in costante contatto con i comitati dei pendolari che possono comunicarci eventuali osservazioni e necessità per poter nelle settimane successive adeguare ulteriormente l’offerta di trasporto".

A partire da lunedì mattina circoleranno sulla tratta - dopo i due bus della notte (GE001 in partenza dalla stazione di Acqui alle ore 3.55, a Ovada alle ore 4.22 e GEW11 delle 5.04, a Ovada alle 5.31) - i convogli R6053 in partenza dalla stazione di Acqui alle ore 6.04, a Ovada alle 6.26, R6055 delle ore 7.03, a Ovada alle 7.27, R6057 delle ore 7.40, a Ovada alle 7.55, R6059 delle ore 9.17, a Ovada alle 9.39, R6067 delle ore 14.17, a Ovada alle 14.39, R6071 delle ore 17.17, a Ovada alle 17.39, R6073 delle ore 18.17, a Ovada alle 18.39, R6075 delle ore 20.40, a Ovada alle 21.01.

In direzione opposta segnaliamo i convogli numero R6050 (in partenza da Genova Brignole alle ore 6.05), R6052 (7.05), R6060 (ore 12.12), R6064 (14.12), R6068 (17.13) R6070 (18.12), R6072 (19.12) e GEX04 (autobus in partenza alle ore 20.34).