Commercio: due serate "virtuali" sulla sicurezza

OVADA - Due serate organizzate da Vivi Ovada e Ovadese, in collaborazione con l’azienda Securitas, dedicate ai commercianti e ai ristoratori per spiegare le norme e le prescrizioni per la riapertura dei negozi e dei locali in questa “fase 2” dell’emergenza coronavirus. Il primo appuntamento sarà martedì 19 maggio alle ore 21.00 rivolto a ristoratori, baristi e titolari di pubblici esercizi, il secondo, rivolto alle altre categorie, sarà mercoledì 20 maggio sempre alle ore 21.00. Entrambi gli incontri si svolgeranno online sulla piattaforma messa a disposizione dall’amministrazione comunale. Il link per partecipare agli incontri sarà pubblicato sulla pagina FB di ViviOvada.