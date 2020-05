"Insieme si può": con Azimut attività a distanza gratuite per studenti e famiglie

OVADA - Supporto agli studenti per i compiti, spazio d’ascolto rivolto agli adolescenti e agli adulti per attenuare l’impatto emotivo del periodo in corso. Sono due delle misure contenute nel progetto "Insieme si può", attivato dalla Cooperativa Azimut, con il contributo della Compagnia di San Paolo, in rete con il Consorzio Servizi Sociali dell’Ovadese, la cooperativa “Semi di senape”, la Saoms di Capriata d’Orba. L’attività si svolgerà attraverso il canale del centro di aggregazione Jov@Net del Comune di Ovada. Il servizio di supporto psicologico viene attivato fissando un appuntamento inviando un messaggio direttamente al dottor David Ruben Barbaglia, psicologo-psicoterapeuta (392 9073785) o inviando una mail a jovanet.ovada@libero.it.

A tutto questo si aggiungono gli sportelli allattamento online, letture animate, teatro e laboratori sul tema del riciclo che possono essere seguiti attraverso le pagine Facebook "@semidisenape" e "@unduetrebabyparking". Tra le azioni previste anche la prosecuzione di "Amico a pranzo", distribuzione di pasti caldi ai soggetti in difficoltà e un progetto sperimentale di microcredito. Per le informazioni sulle attività progettuali: areaprogettiazimut@gmail.com.