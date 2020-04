Rendiconto 2019: consiglio in videoconferenza

OVADA - Si terrà in videoconferenza la seduta del consiglio comunale di stasera, giovedì 30 aprile. A partire dalle 21.00 è prevista la discussione del rendiconto 2019 e della variazione di bilancio che prevede l'utilizzo di 255 mila euro di avanzo per la copertura delle spese di ripristino dei danni dell'alluvione dello scorso novembre (in attesa del ristoro delle somme urgenze da parte della Regione Piemonte).

Modalità particolari per la seduta di questa sera. Sindaco, assessori e consiglieri si collegheranno da casa attraverso la piattaforma Gotomeeting, messa a disposizione dall'Anci Piemonte, che consente il riconoscimento vocale dei protagonisti. Il voto ai singoli punti sarà effettuato per "appello nominale". La seduta è aperta al pubblico. Per seguire i lavori, compatibilmente con la capienza della piattaforma, è necessario mandare una mail di richiesta all'indirizzo consiglio@comune.ovada.al.it. In risposta si riceverà un numero identificativo con il quale effettuare l'accesso.