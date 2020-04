Doppio appuntamento con la "tombola dai balconi"

OVADA - Prenderà il via alle ore 16.00 la nuova edizione della "tombola dai balconi", l'iniziativa promossa dal condominio "Rebora" di corso Italia sulla falsariga di quanto già organizzato nelle ultime settimane in alcuni centri zona della Penisola. Dopo il successo di dieci giorni fa, in occasione del debutto di Pasqua e Pasquetta, si rinnova la sfida a colpi di ambo, terni e cinquine. «Ci sarà spazio anche per un quiz – spiegano i promotori –. Le domande verteranno sulla storia, sulla geografia e su alcune curiosità su Ovada». L'appuntamento è per oggi, sabato 25 aprile, e per venerdì prossimo, primo maggio, sempre alla stessa ora. Oltre ai residenti delle zone del centro storico sono attesi, come nel giorno del debutto, partecipanti dalle aree limitrofe della città, che potranno seguire, a partire dalle 16.00, lo sviluppo del gioco in una diretta streaming.

L’iniziativa, come detto, è organizzata dal condominio Rebora, che l’ha promossa con un lenzuolo appeso sul balcone di uno dei tanti appartamenti presenti all’interno dello stabile. Sul telo bianco è indicato il riferimento (un numero di cellulare: 375 5620564) per tutti coloro che intendono cimentarsi in questa sfida ludica e alternativa. «Chi vuole aggiungersi può contattarci con un messaggio – dicono dal condominio di corso Italia –. Abbiamo già un buon numero di partecipanti restano a disposizione solamente poche cartelle».