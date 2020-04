"Aperitivi virtuali": dibattito online con Emanuele Biggi di "Geo"

MORNESE - È in programma per domenica pomeriggio il quarto appuntamento con gli "Aperitivi D.O.C." organizzati dal Comune di Mornese per intrattenere ed informare i cittadini in questo periodo di difficoltà. Dopo il giornalista de La Stampa, Domenico Quirico, ora è la volta di Emanuele Biggi, conduttore televisivo e volto di "GEO", la trasmissione di approfondimento scientifico in onda su Raitre. L'appuntamento è per le ore 17.30 sulle pagine Facebook e Youtube del Comune di Mornese. Nel corso del dibattito, intitolato "Le epidemie - il ruolo di una natura sana", saranno affrontati vari temi, non solamente di stretta attualità. Il pubblico da casa potrà porre le domande all'ospite attraverso la sezione commenti del popolare social network. A moderare il dibattito il consigliere e regista Ian Bertolini, ideatore dell’iniziativa assieme ad Eugenio Gastaldo e Desirèe Anfosso. La puntata sarà disponibile sia in diretta sia in podcast assieme alle puntate precedenti.