25 aprile 1945: Ovada tornava libera

OVADA - «La gente si riversò in strada, l’incubo era finito. Si tornava a ballare in piazza, sulle aie delle cascine al suono della fisarmonica o del fonografo a manovella. Così Ovada si riappropriò della sua libertà il 25 aprile di 75 anni fa...». La celebrazione dell'anniversario della Liberazione si terrà nella mattinata di oggi con modalità particolari determinate dall'emergenza sanitaria in corso. Sarà il Sindaco, insieme alla Giunta, a deporre le corone e portare l'omaggio della cittadinanza al monumento dalla Resistenza in via Gramsci, al monumento dei Caduti di tutte le guerre e alla lapide dei fucilati di piazza XX Settembre. Alle ore 11.00 sul sito istituzionale del Comune di Ovada e sui canali social sarà pubblicata l'orazione ufficiale del 25 Aprile con la partecipazione del Corpo Bandistico “A Rebora” che eseguirà l'Inno d'Italia e “Bella Ciao”.

Su "l'ovadese" in edicola da giovedì 23 aprile un ampio approfondimento sugli avvenimenti storici e sul contesto di quelle giornate.