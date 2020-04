Lions: ricca donazione di materiale sanitario a medici e Onlus

OVADA - Sono stati consegnati dal corriere espresso i prodotti donati dal Lions Club di Ovada al personale sanitario che da quasi due mesi sta "lottando" contro il coronavirus nella nostra provincia. «Si tratta di materiale utile per la sanificazione dei locali - spiegano i rappresentanti dell'associazione ovadese -. Dopo che siamo venuti a conoscenza di queste necessità attraverso la rete di comunicazione che è nata tra le varie associazioni di volontariato locali, abbiamo deciso di accogliere tali richieste per fornire un aiuto concreto a chi opera in prima linea».

A beneficiare delle donazioni, comprensive delle visiere protettive per tutti gli operatori sanitari, sono stati i medici e gli infermieri dell'ospedale di Ovada (nella foto la consegna) - dove sono state fatte recapitare alcune tute protettive al "Laboratorio creazioni camici" presso la Pellicceria Scorza - alla RSA di Lercaro, alla Croce Verde Ovadese e ai volontari della Caritas che, in questo periodo di emergenza sanitaria, devono affrontare anche l'emergenza alimentare di molti ovadesi, conseguenza della prima. Tale ultima operazione è stata possibile grazie alla disponibilità e alla collaborazione del "Punto Giovani di Novi Ligure" e dei "NoviMakers" che hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro stampanti 3D per realizzare di dette visiere con il materiale tecnico da noi reperito. «Naturalmente il Lions Club di Ovada - dicono dall'associazione - sta già lavorando per altri interventi sul territorio."