Quasi 8 mila mascherine pronte per la distribuzione

OVADA - Ha preso il via lo scorso fine settimana presso il Comune di Ovada l’operazione di imbustamento delle mascherine chirurgiche acquistate dall’Amministrazione Comunale grazie ai fondi raccolti che poi verranno distribuite alle famiglie della città. Con le dovute cautele imposte dall’emergenza sanitaria, sono stati organizzati turni di quattro persone volontarie rispettando le debite distanze. Nonostante le difficoltà, è stato imbustato il primo stock di circa 8200 mascherine; le rimanenti otto mila dovrebbero essere arrivate in questi giorni.

Contemporaneamente prenderà il via il piano di distruzione ai nuclei familiari della città. Ogni busta contiene tre mascherine chirurgiche che devono essere utilizzate dal capo famiglia. Al riguardo sono allo studio diverse ipotesi per la distribuzione affinché si possano raggiungere gli oltre 5.000 capifamiglia di cui è composta la nostra città. Molte persone comunque si sono già rese disponibili per la distribuzione dimostrando quel senso di disponibilità e solidarietà di cui Ovada è sempre stata protagonista in ogni situazione.