Lercaro avrà un nuovo commissario

OVADA - Aveva assunto l'incarico nel novembre 2018. Dopo i primi provvedimenti adottati aveva indicato nella transizione in ente di diritto privato il destino dell'Ipab Lercaro. Non sarà però Pierluigi Sfonfdrini a portare a termine iter. L'oramai ex commissario della casa di risposo pubblica riferimento per l'Ovadese dovrà essere sostituito. L'avviso per la selezione indetta dalla Regione Piemonte, cui spetta l'onere della nomina, è stato pubblicato l'altro giorno sull'albo pretorio del Comune di Ovada. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato nel 30 aprile. Una procedura che si svolge in un momento particolarmente difficile per la struttura alle prese con l'emergenza determinata dal coronavirus.