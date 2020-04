A26: chiusura notturna per lavori

OVADA - Saranno eseguiti nella notte fra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile i lavori di pavimentazione sull'A26, l'autostrada che collega Genova con Gravellona Toce. A tal proposito a partire dalle ore 20.00 di stasera e fino alle 6.00 di domani mattina sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, in direzione Nord. Stesso provvedimento per chi viaggia verso la Liguria, visto che non sarà possibile percorrere il tratto compreso tra Masone e l'allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova. In entrambi i casi resta aperta al traffico la Strada provinciale 456 del Turchino, seppure con un tratto di senso unico alternato tra Ovada e Rossiglione.