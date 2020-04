I bottoni di patate, quando il gusto incontra la fantasia

La fantasia al potere. Per fare divertire i più piccoli, ma non solo, e per preparare un primo buono, semplice e sfizioso da mangiare tutti insieme. Lo chef Diego Bongiovanni ci propone i bottoni di patate, un piatto di gnocchi ricco di sapori e colori, tutti diversi a seconda della verdura che decidiamo di utilizzare. Stefania, anche questa volta, ha la soluzione giusta in materia di abbinamento: cosa c'è di meglio di un Gavi? Bisogna assolutamente provare.