SILVANO D'ORBA - Mascherine obbligatorie a Silvano d'Orba. L'ordinanza relativa è stata pubblicata qualche minuto fa sull'albo pretorio comunale. Il provvedimento riguarda aree e spazi pubblici in genere, uffici pubblici e privati, aree mercatali e esercizi commerciali, uffici postali e ogni luogo diverso, all'aperto o al coperto in cui possano essere presenti persone. Si legge nel dispositivo "mascherine di protezione alla bocca e al naso, ancorché non certificate o di fattura artigianale, o altri sistemi di protezione, quali ad esempio foulard, sciarpe e simili". I gestori di attività commerciali e uscire dovranno inibire l'ingresso a chi ne sia sprovvisto. I trasgressori saranno punibili con sanzioni tra 25 e 500 euro.