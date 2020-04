"Aperitivi virtuali": dibattito con il giornalista Domenico Quirico

MORNESE - È in programma per domenica pomeriggio, 19 aprile, alle 17.30, il terzo appuntamento di "D.O.C. - Dieci Ospiti Conversano", l'iniziativa promossa dal Comune di Mornese che, per far fronte all'emergenza sanitaria in corso, ha deciso di trasferire sulle pagine ufficiali di Facebook e Youtube quelli che avrebbero dovuto essere gli incontri dell'omonima rassegna estiva. Sarà Domenico Quirico, giornalista, reporter, scrittore e inviato del quotidiano “La Stampa” a dialogare con Ian Bertolini sulla situazione attuale e sui fatti vissuti sulla propria pelle.

La puntata, che sarà trasmessa in diretta streaming sulle pagine social del Comune di Mornese, si intitolerà “Le Epidemie – Il peso della parola “guerra”. Conversazione con Domenico Quirico”. Anche in questa occasione gli spettatori potranno porre domande attraverso i commenti. A moderare il dibattito il consigliere e regista Ian Bertolini, ideatore dell’iniziativa assieme ad Eugenio Gastaldo e Desirèe Anfosso. La puntata sarà disponibile in podcast assieme alle puntate precedenti sul nostro canale youtube.