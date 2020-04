A26, cantieri a Bettole e Masone: code e disagi verso Sud

OVADA - Un lungo serpentone di auto, furgoni e mezzi pesanti che, una volta raggiunto il casello di Masone, è stato deviato sulla strada provinciale del Turchino. E poi la chiusura al traffico del bivio posto all'altezza della diramazione fra l'A26 e l'A7, nella zona di Bettole, a causa di un cantiere che per diverse ore ha paralizzato il traffico verso Sud. Tanti gli automobilisti ovadesi e novesi che hanno lamentato la mancanza di informazioni da parte di Autostrade per l'Italia. Alla chiusura del tratto più discusso - finito anche nel mirino del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture - fino alle ore 10.00 di stamattina, con l'aumento del traffico anche sulla bretella di Bettole la circolazione è stata bloccata, con code e disagi per i veicoli destinati verso il capoluogo ligure. In entrambi i casi la decisione di prolungare la chiusura è stata comunicata alle ore 4.46. Da tempo Autostrade per l'Italia effettua controlli notturni sulla tratta, a fronte del crollo (dello scorso 30 dicembre) di una volta all'interno della galleria Berté e di alcune criticità sollevate dalla Procura di Genova su alcuni viadotti (su tutti Fado e Pecetti) della Valle Stura. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della Polstrada.

Da lì c'è chi ha deciso di attendere il semaforo verde, previsto per le ore 10.00, e chi si è messo in marcia sul Turchino, con la possibilità di raggiungere il capoluogo ligure prendendo il casello di Genova Prà. Nel bollettino settimanale pubblicato dalla Direzione di Tronco di Genova si parla di "chiusura del tratto compreso tra Masone e l'allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova. In alternativa, i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Masone, potranno percorrere la SP456 del Turchino, con ingresso sulla A10 Genova-Savona, alla stazione autostradale di Genova Prà; i mezzi pesanti in transito sulla A26, da Gravellona Toce/Alessandria e diretti verso la A10 Genova-Savona, verranno deviati sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole e potranno proseguire sulla A7 Serravalle-Genova verso Genova", senza tuttavia specificare un orario di apertura e di chiusura (solitamente notturna, fra le ore 22.00 e le 6.00) del tratto.