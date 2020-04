Provinciale 155: nuovi guai

SILVANO D'ORBA - Non c'è pace per il tratto di Provinciale 155 "Ovada - Novi", tra Silvano e Capriata d'Orba. La segnalazione arriva da un lettore che per lavoro percorre l'importante snodo della viabilità ovadese. Una profonda spaccatura, in prossimità del chilometri 15, non lontano dall'ingresso nel territorio di Silvano d'Orba. Un problema che si è verificato non lontano dall'area interessata per un lungo periodo da un ampio avvallamento e dalla strettoia determinata dai lavori effettuati dopo l'ultima alluvione dello scorso autunno.