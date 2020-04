Alle 17 l'intervista in streaming all'onorevole Riccardo Molinari

Il ruolo della politica nella crisi sanitaria e in quella economica. Sarà Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, l'ospite di Alberto Marello, direttore de Il Piccolo, nell'appuntamento in streaming di oggi pomeriggio. L'intervista sarà trasmessa in diretta su www.ilpiccolo.net - e in contemporanea su tutti i siti e le pagine social del Gruppo Soged - a partire dalle ore 17.