Una "tombolata fra i palazzi" per la Pasqua degli ovadesi

Ha incuriosito e attirato una ventina di famiglie ovadesi la “tombolata fra i palazzi” organizzata nel pomeriggio di Pasqua dal condominio Rebora. Tanti, infatti, sono stati i partecipanti che in corso Italia, via Galliera e via Martiri della Benedicta sono usciti sui balconi o si sono affacciati alle finestre per seguire in diretta l'estrazione dei numeri, comunicata attraverso un megafono. Altrettanti da via Bologna, via Fittaria, via Carducci e piazza XX settembre hanno partecipato al gioco seguendone lo sviluppo in streaming.