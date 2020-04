Madri Pie: arte e creatività per la formazione a distanza

OVADA - Prosegue a pieno regime l’attività didattica dell’Istituto Santa Caterina – Madri Pie di Ovada che, per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, ha avviato la formazione a distanza per tutti i suoi alunni, dal Baby Parking al liceo. «In queste settimane siamo riusciti a definire ogni dettaglio – afferma la preside dell’Istituto, Luciana Repetto –. Abbiamo anche fornito alcuni PC alle famiglie, in modo che ciascuno studente potesse seguire le lezioni da casa. I corsi si svolgono principalmente al mattino, dalle ore 9.00 alle 13.00, con alcune pause necessarie per non farli rimanere troppo a lungo davanti allo schermo del computer». Oltre allo spazio dedicato al programma curricolare, compreso il collegamento per lo svolgimento dell’attività fisica tra le mura di casa, la scuola di via Buffa ha anche avviato alcune iniziative collaterali per scatenare la fantasia, l’interesse e la creatività degli studenti.

Due di queste portano la firma dalla professoressa Eleonora Bisio (Arte e tecnologia), che ha invitato i suoi studenti a raccogliere la sfida lanciata dal Getty Museum. «Ho proposto – spiega – agli alunni della scuola secondaria di primo grado di ricreare in casa quadri famosi, di raccogliere le foto e di farne un album digitale». Per gli studenti della terza media, invece, la proposta prevede una didattica innovativa riconducibile a una flipped classroom, per stimolare la manualità, con la creazione di uno “scrapbook” artistico.