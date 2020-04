In un fascicolo testi e canti per "celebrare" la Via crucis

OVADA - Sarà una Settimana Santa atipica anche per i fedeli ovadesi che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, stanno cambiando le proprie abitudini. E così, oltre alle messe celebrate online (dopo il successo riscontrato dalla diretta in streaming per la Domenica delle Palme si replicherà anche la mattina di Pasqua), anche la “Via Crucis” organizzata dalla Parrocchia di Ovada prevede alcune novità. Vista l'impossibilità di uscire da casa, è stata preparata una traccia di preghiera per la il Venerdì Santo con l’aiuto delle comunità religiose, gruppi parrocchiali ed ecclesiali locali. Il testo, composto da commenti e preghiere alle quattordici stazioni della Via crucis, esprime la reciproca vicinanza e il medesimo cammino di fede.

Questa traccia sarà diffusa sia in forma cartacea sia attraverso i canali di comunicazione online delle diverse realtà locali. I disegni sono dell’Asilo Ferrando, mentre i commenti alle stazioni della Via Crucis sono del Monastero Passioniste, Catechiste dell’Assunta, Borgallero arco 12-14, Parrocchia Nostra Signora della Neve di Costa, Padri Passionisti e Movimento Laicale passionista, gruppo incontri fidanzati, Centro Amicizia Anziani, Gruppo famiglie, Madri Pie, Scout Clan, Catechiste del San Paolo, Gruppo liturgico, Suore della Pietà e Azione Cattolica. Tra i gruppi che hanno aderito ci sono anche la Comunità San Venanzio, San Lorenzo, Papa Giovanni XXIII, Grillano, Gruppo missionario San Paolo, gruppo missionario Borgo, gruppo Padre Pio, Ostal, Comunità Cappuccini e Associazione Vela, San Vincenzo e Caritas, Borgallero arco 6-8 e 8-11, Scout Reparto e Lupetti, Movimento per la Vita, Gruppo Calasanzio, Confraternite, Avulss, Casa di Carità Oratorio Votivo Ovada. Chi desidera ricevere la traccia può scrivere all’indirizzo parrocchiaovada@libero.it. Il fascicolo in forma cartacea, inoltre, è disponibile presso tutte le farmacie, i negozi il frutteto e centro frutta di corso Saracco e i supermercati: COOP, Gulliver Ovada, Bennet Ovada, DiPiù.