Via Gramsci torna a doppio senso di marcia

OVADA - Fumata bianca. Da domani, martedì 7 aprile, sarà riaperta via Gramsci nel tratto lungo lo Stura. Positivo l'esito del collaudo statico e dinamico effettuato sabato scorso sotto la supervisione dell'ingegnere Monica Boccaccio. Una volta attesa per la via a circolazione limitata dal gennaio 2018. Nella mattinata di oggi le operazioni di rifacimento della segnaletica. “Ringraziamo l'Ufficio Tecnico – commenta l'assessore ai Lavori Pubblici, Sergio Capello – e i tecnici incaricati. Siamo soddisfatti di poter riaprire via Gramsci nel doppio senso di viabilità”.