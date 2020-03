Il Primo Ministro albanese scrive a Marcello Crocco

OVADA - "Per la sua esecuzione questo signore merita un ringraziamento profondo". A spendere queste parole in un messaggio fatto pervenire in queste ore è il primo ministro dell'Albania, Edi Rama. Destinatario il flautista ovadese Marcello Crocco. "Sono stupito - ci ha detto al telefono. E' incredibile". La storia: Crocco dall'inizio dell'emergenza legata al Coronavirus suona dal balcone di casa sua, nel centro di Ovada in piazza XX Settembre. Qualche settimana fa eseguì l'inno albanese. Un omaggio ai suoi vicini di casa. "Sono stati loro - prosegue - a far arrivare il video in Albania. Un diluvio di visualizzazioni e condivisioni". Ieri sera Crocco è tornato a suonare le note dell'inno, un modo per ingraziare il paese oltre Adriatico per l'invio di medici e personale sanitario. Nel frattempo Marcello Crocco continua nella sua iniziativa diventata un appuntamento fisso. "Da questa sera suonerò alle 19.00, per uniformarmi al cambio dell'ora".