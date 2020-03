ungestoinpiù: t-shirt benefiche per l'ospedale di Alessandria

Forza, impegno, unione e positività. Sono questi i quattro simboli scelti per #ungestoinpiù, la campagna benefica promossa da Toro&Moro per sostenere l’Ospedale “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria in un momento di emergenza nazionale.

Sulle magliette l'azienda mornesina ha fatto stampare alcuni messaggi di speranza, da “Make the difference” a “Fight for our future”, fino a “We are strong” e “Vinceremo insieme”. «Anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo deciso di dare una mano nel modo che ci viene più naturale – spiegano Eugenio e Matteo Gastaldo, titolari dell'impresa –. Tutti stiamo facendo qualcosa di concreto per arginare insieme una situazione risolvibile solamente se restiamo uniti». Testimonial dell'iniziativa è il celebre comico e imitatore novese Claudio Lauretta.

Le t-shirt in Bio-Cotton sono disponibili sul sito di “Toro&Moro” al prezzo di 25 euro, senza spese di spedizione. «Il 70% dell’importo – concludono Eugenio e Matteo – sarà devoluto all’Ospedale di Alessandria per far fronte all’emergenza Covid-19. Il restante 30% sarà utilizzato per coprire i costi vivi dell’iniziativa».