"Sentirsi per stare bene": dibattito social sui temi dell'attualità

OVADA - Sarà trasmesso in diretta attraverso lo streaming previsto sulla pagina Facebook "Lollo Deejay" (di Lorenzo Crocco) il dibattito organizzato dall'associazione ovadese "Sentirsi per stare bene" per discutere degli spunti offerti dall'attualità. Domenica pomeriggio, 22 marzo, a partire dalle ore 18.00, le dottoresse Ilaria Ambrosino e Sabrina Dattilo, psicologhe e psicoterapeute, discuteranno e interagiranno con gli utenti del social network più famoso del mondo. "Quotidianità ed emergenza", questo il titolo scelto per l'iniziativa, prevede un confronto fra più parti sugli aspetti psicologici di questo faticoso momento segnato dall'emergenza internazionale legata alla diffusione del "coronavirus". Si parlerà di cambiamenti, delle crisi e della flessibilità dell'uomo che, in alcuni casi, si sta adattando a una fase nuova e inedita della propria vita. Sin da adesso è possibile inviare domande e riflessioni sulla pagina Facebook ("Sentirsi per stare bene Ovada") dell'ente.