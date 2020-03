Sportello per l'Impiego: garantiti tutti i servizi

OVADA - Continua a fornire servizi, nonostante l’emergenza nazionale legata alla diffusione del “coronavirus”, lo Sportello per l’Impiego di Ovada. Come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da qualche giorno l’ufficio di via Buffa mantiene le serrande tirate ed è chiuso al pubblico. «Ma le nostre attività non si sono mai fermate – spiega Daniela Ferrari, responsabile del Centro per l’Impiego di Acqui Terme, da cui dipende anche quello ovadese, e Ovada – né si interromperanno nelle prossime settimane. Proseguirà tutto seppur in modalità differente». La sede distaccata del Centro acquese proseguirà il lavoro garantendo i servizi di convalida DID, iscrizioni e consulenza alle aziende e agli utenti in via telematica e telefonica.

«Al momento non sono ancora state deviate le linee telefoniche – prosegue Ferrari –, quindi per accedere è necessario scrivere una mail al seguente indirizzo di posta elettronica (info.cpi.ovada@agenziapiemontelavoro.it) o inviare un messaggio sulla pagina Facebook dell’ente (sulla barra della ricerca occorre digitare “Centro Impiego Acqui Terme) indicando la richiesta e il proprio recapito telefonico. Un operatore del Centro provvederà a richiamare il prima possibile per fornire tutti i ragguagli del caso».

In alternativa è possibile telefonare (0144.322014) al Centro per l’impiego della città termale, dove un operatore provvederà a fornire le indicazioni più precise. I servizi resteranno attivi anche per chi cerca lavoro. «Approfittando del periodo – conclude Ferrari – invitiamo anche coloro che hanno esigenza di compilare un curriculum vitae di contattarci con le stesse modalità indicate sopra: abbiamo infatti dedicato una persona per questo specifico servizio che sarà in grado di effettuare il colloquio via telefono e stilare con voi il vostro curriculum».