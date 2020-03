Raccolta fondi per Croce Verde, ospedale e Protezione Civile

OVADA - Intende aiutare Croce Verde Ovadese, l’ospedale cittadino e la squadra locale della Protezione Civile la raccolta fondi che i comuni del territorio hanno avviato con la collaborazione della Protezione Civile. Il progetto si chiama “Aiutiamo chi ci aiuta”. La donazione si potrà fare tramite bonifico intestato a Consorzio Servizi Sociali. Iban IT 78 H 03268 48450 0B2863497850

Causale: emergenza Covid19 Ovada.