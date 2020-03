Ospedale di Ovada: sanificazione anticipata

OVADA - Sanificazione straordinaria questa mattina presso l'ospedale di Ovada. L'operazione ha richiesto qualche minuto ed ha alimentato voci di una chiusura del punto prelievi situato al piano terra della struttura di via Ruffini poi rivelatasi infondata. Tutto si è verificato quando due pazienti sospetti di positività al coronavirus, recatisi con le dovute precauzioni presso l'ospedale per effettuare una lastra, hanno accusato un lieve malessere legato allo stress. I due pazienti sono stati assistiti e tranquillizzati. Al termine, come spiegato da ambienti ospedalieri, abbiamo sono state anticipate le procedure di sanificazione che di norma da più di un mese e mezzo vengono portate avanti quotidianamente al termine di ogni giornata. Ogni tipo di allarme è quindi rientrato.