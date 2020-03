Marcello Crocco: "Il mio flauto live ogni sera su Facebook"

OVADA - Ha aderito dal balcone della centralissima piazza XX Settembre di Ovada al flash mob dei musicisti in tutta Italia. Marcello Crocco vuole però fare di più per “mettere – spiega – i cuori in connessione”. Ogni sera, alle 18.00, si affaccerà al suo balcone panoramico per offrire il suono del suo flauto. In diretta Facebook, dopo l’inno di Mameli e “O sole mio” proposta ieri sera. “Devo ringraziare mio figlio- spiega Crocco- Ero un po' restio a partecipare a questa iniziativa ma Lorenzo con il suo entusiasmo mi ha coinvolto. Nelle indicazioni si richiedeva musica italiana e il nostro inno mi sembrava appropriato”

In poco tempo il video ha raggiunto tantissime visualizzazioni e condivisioni; le note dell'Inno risaltavano in una piazza insolitamente deserta. “Non mi aspettavo questa risonanza – prosegue - quando ho visto le condivisioni, gli apprezzamenti mi sono sentito parte di un messaggio positivo e per questo ho deciso di continuare a farlo ogni sera, mostrando la parte bella del web”.

Crocco è stato anche contatto da Guido Guglielminetti il bassista di Francesco De Gregori che insieme ad altri musicisti ha coinvolto nel suo progetto: “Mi ha chiesto un brano di un minuto, a tutti ha dato come indicazione il tono e la velocità musicale, sarà lui ad assemblare i vari pezzi per creare un pezzo a testimonianza di questi tempi”.