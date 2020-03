Be Good: allenamenti e sfide social "contro" il coronavirus

OVADA - Corre sui social la "sfida" lanciata da Leopoldo Barzi e Fabio Oliveri, titolari della palestra ovadese "Be Good" per reagire alla paura, al disagio e alla tristezza di questi giorni caratterizzati dall'emergenza nazionale legata alla diffusione del "Covid-19". Per partecipare all'iniziativa basta disporre di una connessione a Internet, l'iscrizione a Facebook o a Instagram e tanta voglia di fare attività sportiva. «Basta realizzare un video o scattare una foto utilizzando l’hashtag #1X30 - spiegano i due promotori - una volta caricato il post taggate ogni giorno 3 amici per invitarli ad unirsi a noi e promuovere nuove abitudini che possano cambiare la vita al maggior numero di persone possibili. Un minuto di movimento al giorno per vincere i danni causati dalla sedentarietà, per allontanare la mente dalla paura e per essere più forti e sani naturalmente».

Barzi, noto istruttore di tennis ovadese, invita tutti a non lasciarsi andare ma anzi a invertire la tendenza per stimolare tutti. «Prendere a due mani la propria vita - spiega -, il tempo che forzatamente si è liberato ed iniziare, con soli 60 secondi al giorno a creare l’abitudine al movimento. Ed ecco allenamenti semplici, da fare nel proprio salotto, magari utilizzando sedie, divani e bottiglie d’acqua. In molti temono che restando a casa per tanto tempo la noia rischi di prendere il sopravvento ed il cibo diventi una sorta di antistress sul quale buttarsi, anche soltanto per far passare le ore».