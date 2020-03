Museo “Maini”: studio da casa, due progetti per i bambini

OVADA - Chiude temporaneamente le porte dei locali di via Sant’Antonio, come previsto dalle disposizioni nazionali resesi necessarie in seguito alla diffusione del “Covid-19”, ma non ferma la sua attività il Museo palentologico “Maini” di Ovada che, per fornire un servizio agli ovadesi chiusi in casa, propone un’iniziativa mirata alla formazione. “Il museo viene a casa”, questo è il titolo del progetto, corredato dall’hashtag #contagiatidicultura, prevede la donazione ai docenti delle scuole elementari piemontesi e liguri, così come a tutti i genitori che ne faranno richiesta, del materiale didattico di approfondimento di paleontologia "Impariamo con i fossili".

«Le dispense – spiegano dall’associazione Calappilia –, scritte con un linguaggio adatto ai bambini che frequentano le scuole elementari, contengono divertenti approfondimenti sui principali temi della paleontologia, della geologia e varie curiosità su alcuni animali ormai estinti». Per ottenere il materiale basta contattare il museo sulla propria pagina Facebook e inviare una mail a associazionecalappilia@gmail.com. L’invito, poi, è rivolto ai bambini, chiamati a disegnare il loro mondo paleontologico per partecipare alla galleria "disegnamo la paleontologia". I disegni dovranno essere scansionati e inviati via mail per essere pubblicati sulle pagine social. Quelli contraddistinti dall’hashtag #iocombattoilvirus saranno poi esposti in una mostra alla riapertura del museo. A tutti i partecipanti sarà consegnato un simpatico omaggio.