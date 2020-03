Istituto Comprensivo: didattica con Skype e We School

MOLARE - Si fa didattica on line anche all’Istituto Comprensivo di Molare. L’istituto, che raccoglie tutti i plessi dei paesi dell’Ovadese, già nei primi giorni successivi alla sospensione delle lezioni, si è riorganizzato sulle indicazioni fornite dalla dirigente scolastica Enza Parodi. Le scuole secondarie svolgono lezioni in streaming utilizzando Skype. I Consigli di classe hanno redatto un vero e proprio orario di lezioni on line accompagnando i ragazzi ogni giorno in questo difficile momento. Un altro supporto importante è l’utilizzo della piattaforma We school che viene normalmente utilizzata dalla scuola per scambio di materiale e supporto dell’attività didattica.

Per quanto riguarda gli alunni di fascia di età inferiore in questi giorni si stanno attivando altre forme di comunicazione adeguate, sia per la scuola primaria che utilizzerà anch’essa Skype soprattutto per mantenere i rapporti con famiglie e alunni e persino i docenti della scuola dell’infanzia si stanno attivando per far sentire la loro presenza ai piccoli alunni. Proseguono anche i lavori di efficientamento energetico con il posizionameto dei pannelli isolanti nel sotto tetto e e sul soffitto del piano seminterrato dei posteggi. Intervento finanziato dal contributo governativo.