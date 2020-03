Acqui - Genova: le date del blocco per i lavori sul Polcevera

OVADA - Manca ancora la conferma ufficiale ma è prevista tra il 17 e il 28 marzo prossimi la riorganizzazione del servizio sulla Acqui - Genova in considerazione delle operazione di installazione dell'impalcato del nuovo viadotto Polcevera sopra la linea utilizzata per il transito dei treni dal basso Piemonte. La decisione è stata presa nella giornata di ieri al termine della riunione operativa che si è tenuta tra le Ferrovie e PerGenova, il consorzio che si sta occupando della costruzione del ponte. I dettagli della rimodulazione del servizio saranno comunicati in seguito. Al momento sarebbero confermare tre coppie di treni al giorno attestate alla stazione di Genova Borzoli, il resto del servizio espletato con bus tra le stazione di Campo Ligure e Genova Prà.