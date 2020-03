Coronavirus: Ovada apre il Coc

OVADA - Era già preallertato. Aprirà domattina, lunedì 9 marzo, il Centro Operativo Comunale, l'organo che deve sovraintendere alla gestione dell'emergenza Covid-19 sul territorio della città. Ne faranno parte anche i medici di famiglia con una loro rappresentanza. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Ovada Paolo Lantero, commentando l'esito del vertice in Prefettura nella giornata di oggi. "E’ una situazione davvero difficile, ed è necessaria la collaborazione e l’impegno di tutti - ha spiegato Lantero - Stiamo valutando anche azioni concrete di aiuto per le persone anziane in difficoltà alle quali è sconsigliato uscire, saremo in prima linea, passata questa fase di emergenza, per supportare le nostre attività produttive e i lavoratori. Con senso di responsabilità e solidarietà affronteremo questo momento e la nostra città saprà rispondere con unità ad una situazione imprevedibile e mai verificatasi.