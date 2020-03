Sci: Ragone ai regionali in attesa di tornare sui kart

OVADA - C’è anche lo sci tra gli sport praticati da Pietro Ragone, il 14enne ovadese che lo scorso anno si è laureato campione italiano di kart (categoria “Junior”). Residente a Molare, nella frazione Battagliosi, il giovane pilota in erba è anche tesserato per lo Sci Club Gressoney, con cui sta conquistando successi anche sulle nevi nello slalom gigante che pratica dalla giovane età. Con lo sci si è qualificato ai campionati nazionali dopo aver disputato il circuito valdostano con le otto prove, mentre domani – giovedì 5 marzo – parteciperà al campionato regionale. Fra i risultati migliori ottenuti in questo inizio di stagione c’è il quinto posto ottenuto lo scorso gennaio al Trofeo Bar du Lac a La Thuile.

In attesa di riprendere gli allenamenti per il karting, previsti per fine mese, nel suggestivo scenario dell’Autodromo di Monza Ragone ha ricevuto dal responsabile della segreteria della Commissione Karting Aci Sport, Manolo Bastianelli, e dal componente della Commissione karting ACI Sport e direttore di gara, Alessandro Ferrari, il trofeo e la medaglia che spettano ai campioni Karting della stagione 2019.