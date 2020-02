Azzardo: il gioco online si diffonde anche tra i minorenni

OVADA - È sempre d’attualità il problema del gioco d’azzardo soprattutto dopo la recente proposta di modifica della Legge “Anti Slot” in Piemonte. L’argomento è stato trattato, giovedì scorso nel quarto appuntamento di "Culturalmente", il ciclo di incontri organizzato dall'Istituto "Santa Caterina - Madri Pie". Nel corso della serata sono stati resi noti alcuni dati, ancora parziali, del progetto avviato nel novembre dello scorso anno - e ancora in corso - che prevede una campagna di informazione e prevenzione nelle scuole superiori (Barletti, Santa Caterina - Madri Pie e Casa di Carità) della città. Gli studenti ovadesi si sono espressi attraverso un questionario personale, finalizzato proprio a comprendere il gioco d'azzardo ed il rapporto che i ragazzi hanno con questo tema. L'articolo più ampio è disponibile su "l'ovadese" in edicola da oggi,