A26, weekend di passione fra code e disagi

OVADA - Si è chiuso ieri pomeriggio con gli ormai "consueti" disagi un fine settimana di passione per chi viaggia sull'A26. Da venerdì scorso e per tutto il weekend si sono registrati rallentamenti, disagi e nuove riduzioni della carreggiata - soprattutto in direzione sud - che hanno creato lunghe code già a partire dal bivio con Diramazione Predosa-Bettole (che conduce verso l'A7) e fino all'intersezione genovese con l'A10. Il tratto meno scorrevole è risultato proprio quello fra Tagliolo Monferrato e Masone, a fronte dei numerosi cantieri aperti da Autostrade per l'Italia di cui uno, istituito qualche sera fa, originariamente non previsto dal piano degli interventi della società. Da segnalare anche alcune problematiche segnalate all'interno delle gallerie Roccadarme - dove stanno ancora operando i tecnici - e Risso, sempre nella carreggiata che conduce verso il capoluogo ligure, dove sabato sera alcuni automobilisti avrebbero notato un'ondulina penzolante che, in seguito all'intervento dei tecnici, è stata rimossa.

Da segnalare, inoltre, che nelle due notti comprese fra mercoledì 26 e venerdì 28 febbraio il tratto compreso fra i caselli di Ovada e Masone in direzione nord (verso Gravellona Toce) resterà interdetto alla circolazione per consentire alcuni interventi di ispezione e manutenzione delle gallerie. A tal proposito “Autostrade per l'Italia” ha ordinato la chiusura dalle ore 22.00 alle 06.00 del mattino successivo, con il traffico proveniente da Genova che dovrà obbligatoriamente uscire a Masone e percorrere la Strada Provinciale 456 del Turchino. Nelle stesse notti verrà inoltre chiusa l'area di servizio Stura Est dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno dopo.