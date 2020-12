Per Natale quattro giorni di sosta gratis

OVADA - Sono quattro i giorni in cui la sosta sarà gratuita nelle aree di parcheggio blu gestite da Gestopark. L'Amministrazione ha varato l'apposita verifica nella giornata di ieri dopo l'annuncio della sera prima in consiglio comunale. Nel dettaglio non si pagherà il parcheggio sabato 5, 12 e 19 giovedì 24 dicembre. Il provvedimento sarà valido nei 200 spazi adibiti alla sosta distribuiti tra corso Saracco, Piazza XX Settembre, via Cairoli, piazza dei Cappuccini, via Torino, piazza Matteotti, via Buffa, Piazza Garibaldi e piazza San Domenico.