Madri Pie: l’Accademia musicale si presenta

OVADA - Si apriranno idealmente domani, lunedì 31 maggio, le porte dell’istituto musicale “Felice de Giardini”. L’iniziativa voluta e ideata dai pianisti Maurizio Barboro e Laura Lanzetti debutta ufficialmente sul territorio ovadese nei locali dell'Istituto Santa Caterina Madri Pie in via Buffa.

Pomeriggio in musica

L’iniziativa prevede dalle 14.30 dimostrazioni pratiche degli strumenti che saranno insegnati a partire dal prossimo anno incontrando i docenti coinvolti: pianoforte (i già citati Barboro e Lanzetti), chitarra (Josè Scanu), violino (Gernot Winischhofer e Fabrizio Pavone), clarinetto (Rocco Parisi), fisarmonica (Gianluca Campi), e canto (Stefania Pietropaolo). Per il laboratorio corale saranno coinvolti: Roberta Paraninfo, Franco Giacosa, Nikolay Bogdanov (collaborazione pianistica). I Seminari di direzione d'Orchestra saranno curati da Claude Villaret, Ovidiu Balan, Amaury Du Closel in collaborazione con l’orchestra da camera “Ensemble de Giardini”.

Alle ore 17.00 la grande esibizione corale dei docenti in “Maestri in concerto”. Alle 19.00 la giornata si concludera festeggiando l'apertura con un conviviale aperitivo offerto da “Piasola”. La partecipazione alla giornata è gratuita. Per assistere al concerto è necessaria la prenotazione per in modo da poter contingentare i posti come prevedono le norme di sicurezza vigenti. Info e prenotazioni : 339.53.83.938 o 338.66.71.562.