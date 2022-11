RaRoca, torna la sfida che porta a correre tra le vigne

ROCCA GRIMALDA - Tornerà il prossimo 4 dicembre la RaRoca, corsa podistica organizzata tra le vigne di Mobbio a Rocca Grimalda dall'associazione Team Martin 1001 per coniugare amore per lo sport e turismo. Dieci chilometri tra le vigne attorno a Rocca, un percorso innovativo fatto di due giri che mette assieme competizione e bellezza del paesaggio. Da quest'anno la manifestazione si avvale della collaborazione dell'Enoteca Regionale con il patrimonio di Alexala.

"L'evento dello scorso anno - raccontano Alessio Alfier e Ugo Gaggero, rispettivamente presidente e vice dell'associazione organizzatrice - era una prova che ci ha dato buone risposte. L'edizione di quest'anno nasce dalla collaborazione di tanti soggetti che credono in quest'iniziativa". Si corre tra i filari, in collina su un terreno tipico del cross. L'evento è valido come campionato nazionale Winter Cross organizzato dal Movimento di Promozione Sportiva Csen. "La Vigna presenta difficoltà tecniche rilevanti ma l'ambiente e molto suggestiva e attraente – prosegue Alfiere - Il percorso riduce il dislivello e le difficoltà ma è comunque molto impegnativo. Gli atleti si devono trovare bene tra competizione e ambiente famigliare".



Per le iscrizioni (costo 10 euro) è possibile consultare il sito www.vertikalpuntamartin.it, le pagine social dell'associazione oppure recarsi al Centro Sport di via San Paolo Ovada. Uno stand per le iscrizioni sarà presenta il 20 novembre in occasione di “Vi. Ta. - Vino e Tartufi”.