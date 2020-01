Giovanili: ko per la Juniores dell'Ovadese Silvanese sul campo della capolista Vanchiglia

OVADA - Non è iniziato nel migliore dei modi il 2020 per i ragazzi della Juniores dell'Ovadese Silvanese, battuti, come nella gara d'andata dello scorso settembre, ha visto prevalere nettamente la capolista Vanchiglia. Anche nella prima di ritorno i torinesi sono andati a segno per ben cinque volte, mentre rispetto allo "zero" registrato nella gara d'esordio del Rapetti, stavolta i ragazzi di mister Magrì hanno realizzato due reti. Nella tana dell'unica imbattuta del girone, gli ovadesi sono stati messi alle corde nei primi 19’, con i locali che si sono portati sul 3 a 0 grazie alle marcature di Rossetto (al 6' e al 12' su calcio di rigore) e di Fiora (18'). L’Ovadese Silvanese di fronte ad una capolista forte dei suoi dieci punti sulla seconda Lucento, non ha ceduto ed è riuscita a dominare la restante parte del primo tempo sfiorando il gol con Perfumo, Viotti, Cazzulo fino al gol di Gallo al 31’.

Nel finale di tempo Perassolo ha sfiorato il gol con un colpo di testa salvato sulla linea dai locali, mentre al 3’ della ripresa Mazzotta è andato a segno con una bella azione personale, per il 3 a 2. Partita riaperta, ma l’infortunio a Perassolo e le numerose assenze hanno portato i padroni di casa a realizzare le altre due reti con Rossetto e Gambina. Sabato pomeriggio a Silvano d’Orba derby con l’Acqui, tra due formazioni a 16 punti e in lotta per evitare i play out. L’Ovadese Silvanese spera di recuperare i numerosi infortunati tra i quali Masoni, Murchio e Costantino.