"12 ore di tamburello": acquistata un’auto per i malati di Vela

OVADA - Sono stati utilizzati per acquistare una nuova auto da donare all’associazione Vela i 7.200 euro raccolti grazie all’edizione 2019 della “12 ore di tamburello”. La manifestazione, andata in scena lo scorso 29 settembre allo sferisterio di via Lung'Orba ha ricordato i protagonisti dello storico scudetto dell’Ovada del 1979 e ha contribuito in modo decisivo all’acquisto di una 500 L Cross che servirà per il trasporto dei malati oncologici dell’Ovadese. «È stato un successo – affermano Vanda e

Marco – in tutti i sensi, prima per la cifra raccolta e poi nel vedere tanta gente allo Sferisterio per riabbracciare i campioni del tamburello», esultano Vanda Vignolo e Marco Barisione, storici promotori della manifestazione.