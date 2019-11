Lerma a valanga, Lobbi senza scampo

ALESSANDRIA - Nel girone astigiano vince lo Sporting che in trasferta sul campo dell’Annonese passa 1-0 con il gol di Mumajesi; vittoria con poker di gol per il Bistagno Valle Bormida che asfalta 4-1 l’Ozzano Ronzonese (tripletta di Troni e gol di Matteo Nobile).

Crolla 9-1 il Mirabello in casa con il Monferrato calcio a 5 e cede 4-1 anche il Castelletto, sempre tra le mura amiche, contro lo Sca Asti; 2-2 tra Bergamasco e Europa (Moretti e Bonaugurio per i padroni di casa).

Nel girone alessandrino successo esterno per il Garbagna sull’Aurora Pontecurone, 3-2 con i gol di Paterniani, Castellano e Tamburelli; 1-0 di misura del Villaromagnano sui Boys Calcio, decide la rete di Gianelli. Manita di gol del Lerma sul Lobbi, 5-0 il risultato finale a favore degli ospiti. Vittoria 2-0 per il Sardigliano in casa della Valmilana con la doppietta di Ursida; chiude il pareggio a reti inviolate tra Vignolese e Predosa.

Rinviate per campo impraticabile Audax Orione - Pizzerie Riunite e Tiger Novi - Stazzano.

