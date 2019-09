Pastorfrigor travolgente: 5-1 con Beltrame protagonista

ALESSANDRIA - Nella seconda giornata di campionato di Seconda categoria nel girone L la Boschese supera 2-1 il Libarna grazie ai sigilli di Bianchi e di Albertelli ai quali risponde il solo Scabbiolo; tra le mura casalinghe la Capriatese batte 1-0 il Casalnoceto nei minuti di recupero con la rete di Sola, il Cassano affonda 4-1 la Pro Molare con i gol di Sola, Catalano e la doppietta di Lepori.

Cassine - Viguzzolese termina con il risultato di 2-2 (doppietta di Cassano per i granata e doppietta di Menabò per i padroni di casa). G3 Real Novi - Frugarolese vede vincente la formazione ospite che piega 1-0 i padroni di casa per merito di Sebastian Alb.

Il Sale si impone 2-1 sul Mornese grazie alle reti di Mangiarotti e del solito Fossati, per il Mornese a segno Giacalone.

Castelnovese Castelnuovo gioca alle 18 con Deportivo Acqui.

Nel girone I invece la Pastorfrigor di Borlini travolge 5-1 la Marentinese (gol di Camara, Martinengo, Vetri e doppietta di Beltrame); tra Casalcermelli e Fortitudo Occimiano hanno la meglio i padroni di casa che vincono 4-1 grazie alle sigle di Beretta, Brondolin e due volte Semino.

Il Quargnento cade in casa 3-2 con il PSG Ssdarl (reti firmate Caselli e Youbissi per il Quargnento); chiude la Don Bosco Alessandria che si aggiudica il match 1-0 in trasferta sul campo del Valfenera con il gol di Nicolosi.