Cremolino: disco rosso in Coppa

CREMOLINO - Niente da fare per il Cremolino. Sfuma l'obiettivo di qualificarsi per la final four di Coppa Italia in programma ad agosto. Il verdetto è arrivato dopo la sconfitta 6-2, 6-5 subita da Merlone e compagni sul campo dell'Arcene che accede così all'ultimo atto della manifestazione. Una prima frazione negativa per gli ovadesi mai in grado di contrastare il quintetto avversario. Nel finale lo spostamento di Basso nel ruolo di mezzovolo e il conseguente avanzamento di Teli sulla linea dei terzini. La seconda frazione è stata molto più combattuta con l'esito che si è definito sono negli ultimi scambi. Per il Cremolino un po' di rammarico e la necessità di rituffarsi da subito in un campionato in cui la quarta piazza (occupata proprio dall'Arcene) dista solo quattro punti. In finale four ci andranno anche Castellaro, Cavaion e Solferino.