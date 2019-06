Cremolino riparte di slancio

CREMOLINO - Festeggia il Cremolino che nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie A trova il successo che interrompe una striscia di tre sconfitte e, ancora più importante, restituisce fiducia ad un gruppo che nelle ultime settimane aveva faticato. Sul campo del Ceresara è finita 6-4, 6-2 una sfida in cui Merlone e compagni hanno saputo gestire al meglio la ruggine e la tensione accumulata nelle ultime due uscite contro Cavaion e Castellaro. Ovadesi avanti sul 4-2 nella prima frazione, poi raggiunti. Decisivo l'apporto di Derata per la conquista dei due punti decisivi. Decisamente in discesa la seconda frazione con la formazione biancorossa apparsa sempre in controllo della situazione. La vittoria di sabato scorso consolida il sesto posto: la squadra ha ora 21 punti e rincorre il Sabbionara a 24.