Le storiche sulle colline ovadesi

Domenica di festa a Ovada e nei comuni limitrofi per il passaggio di una settantina di auto d'epoca provenienti anche da fuori provincia. La lunga carovana di collezionisti – perlopiù piemontesi e liguri – che hanno accettato l'invito dell'associazione “Rust and dust Monferrato classic car” è partita da piazza Garibaldi, sede del ritrovo mattutino, per poi toccare tutti i centri più piccoli dell'Ovadese.

Tante le vetture che hanno catturato lo sguardo attento degli appassionati, dalle veterane Bugatti, Alfa Romeo Giulietta, Fiat Balilla e 124 Spider, fino ai modelli più recenti (Lancia Fulvia HF, Renault Clio e 4 Alpine, Morris Mini-Minor, Volkswagen, Porsche e Ferrari). Il giro turistico-panoramico si è concluso con una sfilata a Villa Parodi, a Grillano, dove si è svolto il pranzo e la cerimonia finale. L'iniziativa, giunta all'ottava edizione, è stata patrocinata dal Comune di Ovada ed è dedicata alla memoria di Gigi Cortella.